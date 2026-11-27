Фалшива реклама, която злоупотребява с името и визуалната идентичност на NOVA, се разпространява в социалните мрежи. Манипулираното видеосъдържание имитира репортаж на медията и интервю в предаването „Събуди се“, а целта е да бъде рекламиран продукт, за който се твърди, че възстановява зрението.

Във видеото неправомерно са използвани образите на журналистите от NOVA Невена Василева и Марина Цекова, както и на известни български личности. Съдържанието е оформено така, че да създава впечатление за автентичен телевизионен материал и да внушава доверие в рекламирания продукт.

Потребителите са насочвани към интернет страница, на която се предлага продукт под наименованието Visaptis. Рекламата привлича вниманието с обещания за възстановяване на зрението, отпадане на необходимостта от носене на очила и спиране на прогресивното отслабване на очите. „Замъгленото зрение не е просто старост: Вижте как на 62 години можете отново да четете без очила и да спрете прогресивното отслабване на очите“, гласи заглавието на подвеждащата публикация.

Рекламата се разпространява чрез платена кампания във Facebook, насочена към българската аудитория. В интернет адреса на страницата се съдържат и параметри на руски език, но към момента няма яснота кой стои зад кампанията.

NOVA няма отношение към създаването и разпространението на рекламата, нито към предлагането на въпросния продукт. Представеното видеосъдържание не е автентичен материал на медията.

Подобни публикации използват общественото доверие в утвърдени медии, журналисти и популярни личности, за да придадат достоверност на непотвърдени медицински твърдения. Особено обезпокоително е, че в конкретния случай рекламата е насочена към хора със здравословни проблеми, които търсят решение за влошаващото се зрение.

Призоваваме потребителите да бъдат бдителни, да не предоставят лични данни и да не поръчват продукти въз основа на подобни подвеждащи реклами. При проблеми със зрението е необходимо да се потърси консултация с квалифициран медицински специалист.

При съмнения относно автентичността на съдържание, разпространявано от името на NOVA, проверявайте информацията в официалния сайт NOVA.BG и официалните профили на медията в социалните мрежи.