Кметът на София Васил Терзиев традиционно ще запали светлините на коледната елха на 1 декември на площад „Св. Александър Невски“. Столична община е подготвила богата празнична програма, която ще събере жители и гости на града.

С музика, светлини и любими коледни песни площадът ще се превърне в сцена на празника. За настроението на публиката ще се погрижат Любо Киров и Детският радиохор, а специален гост на събитието ще бъде самият Дядо Коледа, който ще пристигне със своите помощници.

Особено вълнуваща ще бъде вечерта за най-малките. През цялото събитие сред публиката и около коледното дърво ще се разхождат еленчета, джуджета и снежни човеци, с които децата ще могат да се забавляват и да се снимат. В края на вечерта децата ще могат да се снимат и с Дядо Коледа пред елхата. Той ще остане там, докато има желаещи да се срещнат с него.

Снимка: Столичната община

Запалването на светлините на коледната елха е сред най-очакваните събития в богатата празнична програма на София. През декември концерти, коледни базари, спектакли, детски атракции и зимни забавления ще изпълнят различни части на столицата и ще дадат още повече поводи на хората да прекарват време заедно и да преоткриват града в светлините на Коледа.

За първи път Столична община събра празничните събития на едно място в специален онлайн коледен пътеводител - koleda.sofia.bg , където всеки може да открие актуалната програма и да избере как да изживее своята Коледа в София.

Снимка: Столичната община

Столична община кани всички жители и гости на града да доведат децата си, да споделят вечерта с приятели и любими хора и заедно да посрещнат момента, в който коледната елха ще засияе в сърцето на София.