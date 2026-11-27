Заради прогнозите за настъпване на зимата и обявените предупредителни кодове, от Главната инспекция по труда напомнят на работодателите, че трябва да предприемат мерки за опазване живота и здравето на работещите на открито.

От Инспекцията на труда напомнят, че могат да се предприемат организационни и/или технически мерки. Такива са промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при неблагоприятни климатични условия; промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието; въвеждане на по-чести почивки, които се прекарват в помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. На работниците трябва да се предоставят подходящо работно облекло и лични предпазни средства, предпазващи ги от ниските температури и неблагоприятните климатични явления, както и топли напитки.

От Инспекцията по труда напомнят още, че трябва да се осигурят наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

В наредбата са посочени също и оптималните минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в закрити помещения през студения период на годината, като тя варира от 16 до 23 градуса в зависимост от типа работа, която се извършва.

Контролните органи на Главната инспекция по труда проверяват дали се спазват изискванията на Наредбата при всяка проверка на обекти, на които се полага труд на открито, когато прогнозата е за неблагоприятни климатични условия. Практиката показва, че при работа на открито работодателите се съобразяват с условията и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие. Най-често те прилагат организационни мерки - промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира.

При неосигурени здравословни и безопасни условия на труд работещите могат да подават сигнали на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/

Главната инспекция по труда разполага и с национален телефон 0700 17 670 за консултации и подаване на сигнали.