Два сериозни киберинцидента засегнаха ключови държавни структури в САЩ и Великобритания. Хакери са проникнали в основната облачна платформа на американските Военновъздушни сили, докато британското правителство разследва подозрителна активност в информационните системи на Министерството на труда и пенсиите.

Пробив в една от най-големите облачни платформи на американската армия

Хакери са получили достъп до платформата Cloud One на Военновъздушните сили на САЩ, съобщи Reuters, позовавайки се на запознати със случая източници. Пробивът може да застраши значителен обем чувствителна информация, свързана с военни операции, личен състав и логистика.

Проникването е установено през последния месец при модернизация на системата. Все още не е известно кой стои зад атаката, до каква степен е компрометирана платформата и дали са откраднати данни.

Cloud One функционира от 2017 г. и обединява технологични ресурси на Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet. Платформата обслужва десетки приложения, включително системи за управление на противовъздушната отбрана и проследяване на бомби и ракети в над 200 обекта на американските Военновъздушни сили по света.

Според един от източниците хакерите са използвали софтуерна уязвимост, за да проникнат в административната инфраструктура на платформата. Това би могло да им осигури достъп до информация за оперативната готовност на военни самолети и движението на резервни части, но няма потвърждение, че подобни данни действително са били достъпени.

След установяването на пробива са блокирани софтуерни актуализации, временно е преустановено прехвърлянето на допълнителни приложения към платформата, а част от потребителите са лишени от административни права. В оценката на потенциалните щети е привлечено Киберкомандването на САЩ.

От американските Военновъздушни сили отказаха да коментират сигурността на конкретни информационни системи, но увериха, че предприемат постоянни мерки за защита на данните и оперативните си способности.

Великобритания не изключва злонамерена кибератака срещу държавна институция

Междувременно британското правителство временно преустанови достъпа до електронни услуги на Министерството на труда и пенсиите след установена необичайна активност в информационните му системи, съобщава Sky News.

Проблемът е засечен в четвъртък вечерта, а през нощта експерти са работили по установяване на причините за него съвместно с Националния център за киберсигурност и Правителствения център за координация в областта на киберсигурността.

Говорител на британския премиер Анди Бърнам потвърди, че властите не изключват възможността за злонамерена кибератака. Към момента обаче няма доказателства за кражба на лични данни на граждани, получаващи социални помощи, нито за засягане на други държавни ведомства. „Разследването продължава. Няма да изпреварвам резултатите от него“, заяви говорителят и увери, че се работи за възможно най-бързото възстановяване на услугите.

Все още се проверява дали причината за инцидента е хакерска атака, техническа неизправност, неуспешна софтуерна актуализация или друг проблем.

Британските власти увериха, че редовните плащания на пенсии и социални помощи няма да бъдат засегнати. Гражданите бяха предупредени да бъдат бдителни и да не предоставят банкови данни или да отварят линкове, изпратени чрез съмнителни съобщения.

Няма информация за евентуална връзка между двата киберинцидента.