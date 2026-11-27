В Пловдив е задържан млад мъж за държане с цел разпространение на кокаин на стойност над 48 хиляди евро, съобщиха от прокуратурата.

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 22-годишен мъж за това, че на 26 ноември в Пловдив е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - 1026 грама кокаин, на обща стойност 48 806 евро.

При проведена в четвъртък полицейска операция в Пловдив служители от Шесто районно управление към Областната дирекция на МВР-Пловдив са открили и иззели от лек автомобил, ползван от 22-годишния мъж, полиетиленови пликове с прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест то е реагирало на кокаин. Общото му тегло е 1026 грама, предава кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

През юни полицията в Пловдив иззе фентанил и амфетамин при две специализирани акции, бяха задържани двама души.