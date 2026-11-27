Широко разпространени в социалните мрежи видеоклипове показват огромни групи маймуни, струпали се около входовете на Тадж Махал в индийския град Агра, където наскоро турист беше ухапан, съобщи британският вестник „Индипендънт“.

На кадрите се виждат маймуни около източната, западната и „кралската“ порта на архитектурния комплекс в северния индийски щат Утар Прадеш, през които ежедневно преминават голям брой посетители.

Публикации в социалните мрежи твърдят, че около комплекса са се събрали стотици маймуни, но официални данни за броя им не са оповестени.

📍Agra: Viral visuals from the Taj Mahal show troops of monkeys roaming the iconic monument, with tourists reportedly facing attacks #TajMahal #monkey https://t.co/lrLFFiDAkF — NDTV (@ndtv) November 26, 2026

Кадрите се появиха на фона на засилващите се опасения за безопасността на туристите и зачестилите случаи на ухапвания. През 2018 г. популацията на маймуните в Агра се оценяваше на около 10 000, като още тогава властите изпитваха затруднения да предотвратят нападенията срещу посетители на Тадж Махал.

От края на юли най-малко седем туристи са били ухапани от маймуни. Двама от тях, включително 83-годишен посетител от Бразилия, са били откарани в болница през септември.

Първият подобен случай е регистриран на 26 юли, когато южнокорейски турист е бил ухапан по ръката от маймуна край източната порта на комплекса. Пострадалият е чакал близо час за линейка, след като посетители са уведомили служителите на Археологическата служба на Индия (ASI) и силите за сигурност.

Общинските власти в Агра отговарят за залавянето на маймуните в града, докато Археологическата служба на Индия носи отговорност за безопасността на посетителите в архитектурния комплекс. Припокриването на задълженията и недостатъчната координация между институциите затрудняват усилията за овладяване на ситуацията.

По-рано археологическата служба посочи, че повечето ухапвания се случват, когато туристите се приближават прекалено близо до маймуните, за да ги снимат.

Много видове примати в Индия са подложени на сериозен натиск вследствие на загубата на естествените им местообитания.

Анализ на 41 научни изследвания, обхващащи 26 вида индийски примати и публикуван през 2023 г., показва, че в 71% от проучванията е регистриран спад на популациите. В 78% от изследванията учените са установили промени в естествените екосистеми, включително загуба и фрагментация на местообитанията. Популацията на индийския макак е намаляла със 70% за три десетилетия, предимно заради разрастването на градските територии.

Броят на макаците резус е намалял с 90% през 60-те и 70-те години на ХХ век вследствие на обезлесяването, залавянето и износа им за медицински изследвания. След забраната на залавянето и износа популацията им се е увеличила с 203% между 1995 и 2010 г.

Данните на местните власти показват спад в броя на маймуните в някои части на Индия. В северния щат Химачал Прадеш е отчетено намаление с 57% между 2004 и 2020 г., а в съседния щат Утаракханд популацията е намаляла с 25% между 2015 и 2021 г.