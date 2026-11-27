Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има намерение да се кандидатира за поста главен прокурор. „Нямам такива амбиции и желания да бъда главен прокурор“, заяви той пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

Темата за избора на нов главен прокурор отново е на дневен ред след обновяването на състава на Висшия съдебен съвет. Народното събрание вече избра 11-те представители на парламентарната квота в кадровия орган на съдебната власт.

Главният прокурор се назначава с указ на президента по предложение на Висшия съдебен съвет за седемгодишен мандат без право на повторно избиране

Акцията на Европейската прокуратура в Хасково

Демерджиев коментира и акцията на Европейската прокуратура в България. Той подчерта, че ГДБОП действа изцяло под ръководството на европейските прокурори, които водят разследването и са разпоредили задържанията. „Цялостното разследване го води Европейската прокуратура. Ние в случая изпълняваме разпорежданията и съдействаме, като в пълна степен го правим“, заяви вътрешният министър.

На 25 ноември ГДБОП проведе специализирана операция в Хасково под ръководството на Европейската прокуратура. По информация на източници на NOVA при акцията общински съветници и бизнесмени са били отведени за разпит.

Първоначалната информация свързва разследването с евентуални злоупотреби със средства за саниране на жилищни сгради. Европейската прокуратура е институцията, която разследва престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, включително измами с европейско финансиране и корупция.