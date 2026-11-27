Ректорите на висшите училища в София излязоха с позиция относно продължаващата криза с отоплението и топлата вода в студентските общежития в Студентски град.

Ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Техническия университет – София и Медицинския университет – София изразиха сериозно безпокойство от липката на конкретно и работещо решение. Позицията идва след работната среща, проведена с Васил Терзиев, представители на Столичния общински съвет, ръководството на "Топлофикация - София" и Министерството на образованието.

Ректорите заявяват, че въпреки многократните сигнали, проведените срещи и заявените намерения за предприемане на спешни мерки, до момента не е поет конкретен ангажимент със срок за възстановяване на нормалното топлоподаване и осигуряване на топла вода във всички засегнати общежития.

"Считаме за абсолютно недопустимо в разгара на отоплителния сезон хиляди студенти да бъдат оставени седмици наред без нормални условия за живот, отопление и топла вода. Това е проблем, който засяга тяхното здраве, безопасност и възможност да се съсредоточат върху образованието си", пише в позицията.

"Подчертаваме ясно: отговорността за създалата се ситуация и за нейното преодоляване е на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД. Именно от тях очакваме конкретни действия, поемане на отговорност и незабавно решаване на проблема", съобщават ректорите.

"Недопустимо е последствията от техническото състояние и управлението на топлопреносната мрежа да бъдат прехвърляни върху висшите училища, студентите и техните семейства.

Особено тревожен е рискът, на който са изложени студентите вследствие на принудителното използване на електрически отоплителни уреди. Използването на печки и други електрически уреди не може да бъде приемано като алтернатива на централното отопление. Електрическите инсталации на общежитията не са проектирани и оразмерени за подобно допълнително натоварване. Това създава реален риск от претоварване на електрическата мрежа, къси съединения и възникване на пожари, застрашаващи живота и здравето на студентите", категорични са ректорите на висшите училища.

Те зявяват, че към проблема със сигурността се добавя и сериозната финансова тежест. Електроенергията в студентските общежития се заплаща по цени за промишлени потребители, а не по тарифите за битови потребители. Следователно студентите са принудени да понасят значително по-високи разходи за електроенергия, за да компенсират липсата на централно отопление. Така финансовата тежест от проблем, за който нямат никаква вина, се прехвърля върху тях и техните семейства.

"Настояваме Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД да предложат конкретен механизъм за компенсиране на допълнителните разходи за електроенергия, които студентите са принудени да правят", пише в позицията.

Ръководителите на четирите университета настояват за:

1. Незабавно представяне на конкретен план за възстановяване на отоплението и топлата вода във всички засегнати студентски общежития, с ясни срокове, етапи на изпълнение и персонално определени отговорни лица.

2. Реално функциониране на обявения кризисен щаб, като осигури ежедневно проследяване на ремонтните дейности, координация между отговорните структури и регулярна информация за ректорските ръководства и студентските представители.

3. Публична отчетност от страна на Столична община и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД за предприетите до момента действия, състоянието на топлопреносната мрежа, причините за продължаващите проблеми и конкретните срокове за тяхното отстраняване.

4. Спешна проверка на електрическите инсталации в студентските общежития, с оглед предотвратяване на инциденти вследствие на масовото използване на допълнителни отоплителни уреди и гарантиране на безопасността на студентите.

5. Разработване и прилагане на конкретен механизъм за компенсиране на студентите за допълнителните разходи за електроенергия, възникнали вследствие на продължителната липса на централно отопление и топла вода.

6. Представяне на план за трайно преодоляване на техническите проблеми на топлопреносната мрежа в района на Студентски град, така че подобна ситуация да не се повтаря през следващите отоплителни сезони.

"Заявяваме категорично, че ако не бъдат предприети незабавни, конкретни и ефективни действия за разрешаване на проблема, засегнатите висши училища ще предприемат необходимите правни стъпки за защита на своите права и законни интереси, включително ще предявят претенции за обезщетения за всички доказани вреди и допълнителни разходи, произтичащи от продължителната липса на отопление и топла вода в студентските общежития", пишат още ректорите.