Двама души бяха убити, а четирима бяха ранени при руски удар по предприятие в град Нижин, Черниговска област, предаде "Укринформ", като се позова на кмета на града Олександър Кодола.

"Двама души - мъж и жена, бяха убити днес при вражеска атака срещу едно от предприятията в града. Други четирима бяха ранени. В момента те са в болница, където получават необходимата медицинска помощ", написа Кодола във Facebook.

Кметът допълни, че според предварителната информация под развалините може да има затрупани хора. На мястото работят спасителни екипи.

По-рано "Укринформ" съобщи, че при руска атака е било повредено учебно заведение в Нижин.