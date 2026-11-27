След запитване от страна на NOVA, УЕФА изпрати изявление във връзка с мачовете от Лига Европа между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ (София), както и между „Бешикташ“ и „Апоел“ (Беер Шева). Те категорично осъждат проявите на насилие и безредици.

От Футболната федерация, заявиха, че назначават инспектори по етичните и дисциплинарните въпроси, които да проведат разследвания на инцидентите и да разгледат всички налични доказателства, за да установят съответните факти и обстоятелства в съответствие с приложимите правила на организацията.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

"УЕФА категорично осъжда сериозните прояви на насилие и безредици, включително сблъсъците между привърженици на стадиона, възникнали във връзка с мачовете от Лига Европа между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ (София), както и между „Бешикташ“ и „Апоел“ (Беер Шева) на 26 ноември 2026 г.

Насилието, агресията, омразата и всякакви форми на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола. Турнирите на УЕФА се основават на принципите на уважение, честна игра, почтеност и безопасност. Събитията, на които станахме свидетели по време на гореспоменатите мачове, противоречат на тези основополагащи ценности, както и на заложената в устава на УЕФА цел футболните срещи да се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортсменство.

УЕФА назначи инспектори по етичните и дисциплинарните въпроси, които да проведат разследвания на инцидентите и да разгледат всички налични доказателства, за да установят съответните факти и обстоятелства в съответствие с приложимите правила на организацията.

Допълнителна информация по тези случаи ще бъде предоставена своевременно".