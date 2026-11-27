Ново искане на Ива Михайлова да участва в заседанието по делото в Кочани чрез видеоконферентна връзка, с представен амбулаторен лист от лечебно заведение в България, прекъсна за кратко делото за участието ѝ в автомобилна катастрофа, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Съдът и този път отхвърли искането ѝ. Срещу аналогичното решение на съда от предишното заседание, адвокатът на Ива Михайлова в България Николай Димитров представи жалба, която съдът е разгледал и не е открил причина за одобрение на искането.

Няма нови доказателства, които да съответстват на такова искане, посочи съдията по делото.

Заседанието продължи с разпита от страна на прокуратурата на вещото лице, изготвило ескпертизата, според която ударът между автомобилите при катастрофата е станал в лентата за движение на Ива Михайлова, в която е навлязъл другият автомобил.

Прокурорът определи експертизата, изготвена по искане на защитата на Ива Михайлова, като тендинциозна, неаргументирана и неекспертна.