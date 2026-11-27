Турската компания „Кърач галваниз“ е спечелила обществена поръчка за ремонт и поддръжка на пътни ограничителни системи в два региона на България. Договорът е на стойност 32,125 млн. евро с ДДС и е сключен чрез създаден от дружеството консорциум у нас.

За сделката съобщиха от компанията в официалния ѝ профил във Facebook. Според публикуваната информация договорът е подписан на 26 ноември и предвижда в рамките на една година да се извършват дейности по ремонт и поддръжка на мантинели по пътищата в Северозападна и Югозападна България, съобщи кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Турското дружество се стреми да разшири присъствието си на българския пазар, като участва в още две обществени поръчки, процедурите по които все още не са приключили.

От компанията определят дейността си в България като важна част от стратегията за международна експанзия и разширяване на бизнеса през следващите години.