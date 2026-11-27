Общините, които предоставят мобилни услуги в домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, могат да удължат проектите си до средата на 2029 г. Това реши Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

Бюджетът на мярката „Иновативни здравно-социални услуги“ е увеличен с 64,3 млн. евро и достига 141 млн. евро. Тя осигурява грижа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания, включително чрез прилагане на иновативни технологии за дистанционен мониторинг на здравословното им състояние.

Увеличението на бюджета ще позволи включването на приблизително 6200 нови потребители, включително хора, които към момента са в списъците на чакащите поради недостиг на средства. По този начин общият брой на хората в нужда, които ще бъдат подкрепени за независим живот в собствения си дом, ще достигне 21 288 души, посочиха от МТСП.

На заседание на Междуведомствената работна група за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през лятото министър Наталия Ефремова подчерта значението на услугите в домашна среда, като подкрепа от лични асистенти и предоставяне на мобилни интегрирани социални и здравно-социални услуги, които са превенция на институционализацията.