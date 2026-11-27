Тодор Батков-младши, който се прибра в България часове след мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“, разказа за преживяното на стадион „Велодром“. Той беше сред първите, публикували видеокадри от нападението над българските привърженици в сектора за гости.

По думите му част от българите все още са блокирани във Франция, като някои се намират в хотели и болници. Батков-младши твърди, че придвижването им из града е опасно заради възможността да бъдат разпознати и нападнати.

„За съжаление, много други все още са блокирани в Марсилия, в хотели, в болници. Ако си повикат такси, не се знае къде ще ги откара. Разбрах, че от приложени за превоз на пътници е изтекла информация, благодарение на която са нападнали хотела на нашата делегация вечерта преди мача“, заяви той.

Той определи случилото се като „терористичен акт“ и изрази съмнения, че нападението е било предварително организирано.

Според него отговорността за случилото се е на домакините от „Олимпик“ Марсилия. Той твърди, че нападателите са били въоръжени с ножове, дървени и метални пръти, пожарогасители и боксове. По думите му сред тях е имало и привърженици на гръцкия „АЕК“ Атина, като той разполага с информация за присъствието на около 500 души от тази група на стадиона.

Батков-младши подчерта, че нападението е било насочено и срещу хора във VIP сектора, които са пътували с първокласни билети и не са участвали в провокации. „Сред нас имаше членове на семействата на футболисти, помощник-треньори, мениджъри, юристи, адвокати, нотариуси, лекари и други хора, които пътуваме с отбора на „Левски“ при гостуванията му в чужбина. В един момент просто отнесохме пердах, след това и сълзотворен газ от френските полицаи“, разказа той.

Батков-младши отправи критики и към ръководството на българския тим. Според него по време на инцидента не е имало адекватна реакция от страна на клуба, а пострадалите не са получили необходимата помощ.

По думите му при обратния полет до България се е наложило пътници сами да оказват медицинска помощ на ранените. Батков-младши разказа, че в задната част на самолета е бил организиран импровизиран медицински пункт с помощта на лекар хирург, привърженик на столичния тим. „Помагах му да промива и превързва главите на хората с рани. Лекарите на „Левски“ дори не се поинтересуваха, докато използвахме аптечката на самолета“, каза той.

Той коментира и разследването на френската прокуратура, която е образувала две производства - за насилието и за евентуални провокации преди сблъсъците. Батков-младши отрече българските привърженици да са предизвикали нападението и да е имало провокация. „Ние бяхме на около 150-200 метра по права линия от най-близките фенове на Марсилия. Седяхме си с биричките и разговаряхме. Имаше, разбира се, закачки, но провокация не е имало“, заяви той.

Според него привържениците на „Левски“ в сектора си са реагирали емоционално, след като са видели нападения над жени и деца.

Батков-младши призова ръководството на френския клуб да поеме отговорност за случилото се и да се извини на пострадалите. „Очаквам „Олимпик“ Марсилия да бъде изваден от евротурнирите и някой от ръководителите им да излезе и да поеме някаква отговорност. Или поне да се извини, а не да се крият вкъщи на топло“, каза той.

Синът на бившия собственик на „Левски“ съобщи, че в 20:00 часа ще бъде пред френското консулство, за да изрази несъгласието си със случилото се, и отправи покана към ръководството на „Левски“ да присъства.

Междувременно бившният външен министър Ивайло Калфин също коментира случая. Запитан за коментар за случилото се на стадион „Велодром” в Марсилия, Калфин каза, че агресията е нещо недопустимо.

„Надявам се институциите във Франция да си свършат работата и да намерят и накажат тези, които направиха това нещо. Тук отговорност носи и клубът домакин и организацията на целия мач. Така че това дали има правова държава и ред, ще си покаже в следващите стъпки. Според мен, ако това е рекламата на европейските турнири - футболни или въобще спортни, то трябва да бъде тотално изключено. Така че очакваме и „Олимпик Марсилия“ да понесе последствия след този мач”, каза Ивайло Калфин.

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