За съжаление, в новата ера дигиталното въздействие се отразява върху всички млади хора и не само млади. Гледах много внимателно репортажа и видях на много места хора, които са радикализирани до крайна степен. Вече имаме един феномен, а именно радикализация без вербовка, тоест да се насочват млади хора да утвърждават себе си чрез комуникация в затворени групи. Това заяви в ефира на „Денят на живо” ректорът на Академията на МВР проф. Илин Савов във връзка със сблъсъците в Марсилия с фенове на „Левски”.

Той коментира, че насилието и ескалацията на агресия показват, че вече е време службите за сигурност и правоохранителните органи в цяла Европа да мислят по нов начин, а именно чрез проследяване на определени поведения и тактически действия от страна на агитки, особено такива, които са с радикализирани насочености.

По думите му новите технологии дават възможност да се прави така наречената прогноза коя част от публиката започва поведенчески да насочва вниманието си към агресивно поведение в следващите няколко минути. Проф. Савов прогнозира, че чрез изкуствен интелект ще се правят анализи и оценка на риск, който тепърва ще предстои по време на футболен мач при агитките.

Що се отнася до кибертероризма, ректорът на Академията на МВР посочи, че обучението на служителите по линия на противодействие и превенция на атаки в дигитална среда ще обезпечава спокойствието на всички. „Въпрос на време е тези процеси, които се случват със заплахи в дигиталното пространство, да бъдат отрегулирани и всеки да си получи заслуженото”, коментира той.

Експертът отбеляза, че алгоритмите определят набелязването на целта. По думите му е много лесно в момента в дигитална среда да се избере цел, която да бъде атакувана алгоритмично. Той обясни още, че по този начин самото разкриване на посегателството става трудно, но е въпрос на време това да се ограничи.

Проф. Савов отбеляза, че през последните две години се е появил един нов процес на създаването на нов вид престъпност - така наречената платформена престъпност. „Това е дигиталното предложение към всеки един потребител да инсталира конкретно приложение в телефона си. Ако има зловреден софтуер в него, който да активира процес, то автоматично приложението започва да издърпва данни неправомерно от телефонното устройство, като снимки, видеа, чатове или други маркирани снимкови материали и документи, като лични карти, паспорти, нотариални актове, и започва да се извършва издевателство върху конкретния човек”, заяви ректорът на Академията на МВР.

„Много хора мислят, че това посегателство се извършва от други хора. Това не е така. В момента дигиталните престъпни организирани групи използват автоматизирани бот системи, които с програмирани алгоритми започват да атакуват и да прогнозират жертвите си”, добави той.

Проф. Савов предупреди, че много често оттук нататък ще се прилага пускането на аудио- и видеозаписи на конкретни личности, които няма да отговарят на реалността. В тази връзка той призова гражданите да проверяват внимателно информацията.

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