Учени в САЩ използват дронове и специално обучено куче, за да събират биологични проби и да проследяват здравословното състояние на застрашена популация от косатки в северозападната част на Тихия океан.

Изследователката Дебора Джайлс наблюдава южната популация от косатки, чийто брой продължава да намалява въпреки дългогодишните усилия за опазването ѝ. Заради недостига на храна животните прекарват все по-малко време в морето Салиш, разположено между американския щат Вашингтон и канадската провинция Британска Колумбия. През последните пет години обаче през есента те са били забелязвани да ловуват сьомга северно от Сиатъл.

Това дава възможност на изследователи от SeaDoc Society и San Diego Zoo Wildlife Alliance да събират проби с помощта на дронове и 11-годишното куче Еба. Дроновете са оборудвани със специални съдове и стъклени пластинки, които улавят капчици от издишания от косатките въздух. Еба пък открива техни екскременти, които също се използват за анализи. Целта е да бъдат проследени здравните показатели на възможно най-голям брой от останалите 76 животни.

Основният проблем пред косатките е намаляването на хранителните ресурси. Изграждането на язовири, прекомерният риболов, корабоплаването и замърсяването са засегнали популациите на кралската сьомга (Chinook) – основна плячка на китовете.

По думите на Джайлс в миналото отделни екземпляри са достигали тегло над 45 килограма, докато днес средното тегло на рибите е около 5,7 килограма. Шумът от корабите допълнително затруднява лова на косатките.