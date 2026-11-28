Тя изпълни почти невъзможната мисия да препълни най-големите ни зали с ценители на поезията. Но следващата ѝ цел не е никак по-малко вълнуваща. Диана Алексиева вече е в полето на детската литература с една книга за деца и един герой, който много обича да пише писма.

„Преди една година започна тази инициатива, в която Мишчо – едно мишле, един въображаем герой, пише писма на децата, чиито родители са ги абонирали. Така те всеки месец получават по едно писмо, написано на хартия, в пощенската си кутия. Родителите намират някакъв начин да предадат това писмо”, разказва Диана Алексиева.

„Мишчо всеки път разказва по една история, която е великолепно илюстрирана от Габриела Петкова. Тя е илюстратор и на книжката. И всъщност така Мишчо всеки месец разказва една история и заживява собствен живот в собствен свят. Той все повече расте, все повече герои съвсем закономерно се появяват в него”, разказа Даина Алексиева.

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