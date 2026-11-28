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Как се приготвя кейл с наденица пинкел? И какво е наденицата пинкел? Главният готвач Дирк Болтерс от ресторант в Зике, близо до Бремен, представя приготвянето на това традиционно северногерманско ястие.
Рецептата включва бланширане на листата от кейл и последващото им бавно задушаване с лук, бульон, овесени ядки и подправки. Към готовия зеленчук се добавят свински гърди, печено свинско месо и характерната за региона бременска наденица пинкел. Този специалитет е класическо засищащо ястие, традиционно приготвяно през студените зимни месеци.
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Редактор: Ина Григорова