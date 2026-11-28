Българската държава може да започне разследвания за нападението над привържениците на „Левски” в Марсилия. Ако френските власти също образуват производства, ще трябва да бъде решено къде да се проведат съдебните процеси. Това заяви членът на Съдийската колегия на ВСС от парламентарната квота Таня Радуловска в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Тя коментира въпроса дали френските граждани, участвали в нападението, могат да бъдат преследвани наказателно в България. „Българската държава е длъжна да защитава българските граждани винаги когато те са пострадали от посегателства, където и по света да се случва това. Няма причина тези производства да са задочни. Българската държава може да започне разследвания на тези посегателства срещу телесната неприкосновеност на българските граждани”, обясни Радуловска.

Избора на ВСС

Тя коментира и процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС, като я определи като най-публичната досега. „Аз смятам, че процедурата, която беше проведена от Народното събрание, беше най-публичната процедура, която някога е провеждана от този орган за попълване на неговата квота. Надявам се, че всички избрани от парламентарната квота представители могат да бъдат еднакво дистанцирани от политическите сили, които са ги предложили”, заяви съдията.

По думите ѝ изискването за квалифицирано мнозинство от 160 гласа при избора на парламентарната квота е гаранция за по-широка подкрепа на кандидатите.

На въпроса дали сред новоизбраните членове на ВСС има представители, за които съществуват съмнения за външни или вътрешни зависимости, Радуловска посочи, че към момента е трудно да се направи подобна преценка. „Процеси на прегрупиране в съдебната система със сигурност текат. Дали сред хората, които са попаднали сред избраните за членове на ВСС, има такива, които са били под външни или вътрешни влияния и може да се предположи, че ще продължат да следват тази линия на поведение, е много трудно да се отговори към настоящия момент”, коментира тя.

Според съдията досегашният състав на ВСС не е успял да установи кои представители на съдебната власт са били обвързани с кръгове, за които има съмнения, че влияят върху работата на системата. „Досегашният състав на ВСС не намери сили и воля да разкрие кои са тези представители на съдебната власт, които са били обвързани с кръговете, действащи в съдебната система и създаващи системи за паралелно правосъдие”, смята Радуловска.

Целия разговор гледайте във видеото.

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