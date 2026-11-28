Доволен съм от мотивите на Административния съд във Варна, с които Благомир Коцев остава на поста си до окончателното произнасяне по казуса. Това заяви депутатът от гражданската квота на „Продължаваме Промяната” Велислав Величков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му съдебните мотиви съвпадат с неговата позиция за незаконосъобразността на предварителното изпълнение на решението за отстраняване на кмета. „Аз съм доволен от мотивите, които прочетох, тъй като те съвпадат и с моите лични мотиви за абсурдността на това предварително изпълнение. Съдът е стигнал до правилния извод, че тук не се засяга само личната сфера на кмета Благомир Коцев, а правната сфера на всички граждани на Варна, които са избрали своя кмет”, коментира Величков.

Той предупреди, че преждевременното прекратяване на правомощията може да доведе до трудно поправими последици, ако впоследствие се окаже незаконно.

Величков коментира и решението на Общинската избирателна комисия във Варна, както и гласуването на нейните представители. „Във Варна много често всичко е местно разпределение на интереси, а не политическо представителство. Спомням си, че ОИК се беше събрала да разгледа документи и да вземе решение на 23 декември миналата година. Една година по-късно се сети след два напомнящи сигнала на будни граждани, че трябва да се произнася. Таймингът не е случайно избран и е добре подготвен”, заяви депутатът.

Той постави и въпроса за участието на един и същи човек в различни изборни комисии. „Учудвам се как е възможно един човек да бъде едновременно в Общинската избирателна комисия за местни избори и в Районната избирателна комисия за парламентарни избори. Това е неформален конфликт на интереси. И за местната власт контролираш изборите, и за централната власт контролираш изборите”, посочи Величков.

По думите му, ако партиите имат претенции към решенията на своите представители, трябва да потърсят обяснение и от тях.

Депутатът коментира и отношенията между кмета и Общинския съвет във Варна, както и оттеглянето на инвестиционните предложения. „Всеки политик трябва да знае, че когато се приема общински бюджет и съответните инвестиционни предложения към него, се търси мнозинство. Точно както ние търсихме 160 гласа за ВСС”, обясни той.

По думите му Благомир Коцев е бил в малцинство в Общинския съвет, където има различни политически и бизнес интереси, което прави вземането на решения трудно. „За мен самият факт, че той оттегля тези предложения, може би е причина за бързото произнасяне на ОИК същата вечер и отстраняването му от поста. Тоест той си е поел кръста да го направи това нещо”, заяви Величков.

Целия разговор гледайте във видеото.