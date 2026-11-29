Едва на дванайсет години едно момиче вече е майка. Случаят с детето от Монтана, родило дете от 16-годишно момче, потресе обществото през изминалата седмица. По информация на лекарите в Монтанската болница детето разказало, че двамата живеели заедно от три години. Историята повдигна много въпроси. Медиците разкриха и притеснителна статистика за броя на малолетните и непълнолетните родилки в региона.

С усмивка и радост 46-годишният дядо Танко Асенов от монтаския квартал „Кошарник“ ни показва внучката си. Бебето е родено от 12-годишната му дъщеря Мелек.

„Радвам се, как да не се радвам. Това ми е внуче, това ми е дъщерята”, казва Танко.

По думите му връзката между дъщеря му и 16-годишното момче започнала още в училище. Семейството обаче разбрало за бременността, когато Мелек била на 11 години.

„Аз знам, че тя отива да учи. На 11 години е забременяло момичето. Не е нормално, грешка е, но какво да правим. Ние излизаме да работим и знаем ли е тя какво прави”, казва Танко.

Бащата твърди, че първоначално дъщеря му продължила да се прибира вкъщи, но след като станало ясно, че е бременна, семейството я оставило да живее при момчето. Сега Танко не одобрява възможността дъщеря му и бебето да бъдат настанени в специализирана институция в Монтана. Настоява да се върнат в семейния дом.

„Да си се прибере тук при нас. Имат хората удобства, има кой да го гледа. Ние имаме и никога няма да ги остави нищо, че е мъничка”, казва Танко.

Той самият има седем деца, като 12- годишната Мелек е най-малката. Бащата приема и връзката на дъщеря си с 16-годишното момче и заявява, че подкрепя съвместното им съжителство.

„Одобрявам, щом го иска момичето. Учила е, мисля, до 4 клас. След това не иска повече”, казва Танко.

По случая работят и социалните служби, които следят ситуацията около майката и новороденото. Прокуратурата също е ангажирана и извършва проверка по случая.

12-годишната Мелек ще бъде изписана в понеделник, обясни доктор Снежана Христова, акушер-гинеколог в Монтанската болница.

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