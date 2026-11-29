Темата „Деца раждат деца” ни отвежда в Сливен. През последните години националната, а вече и европейската статистика, нарежда областта на челно място по раждаемост – с коефициент близо три деца на жена. С ранните бракове и раждания там се борят от години.

Наташа Тодорова е здравен медиатор от повече от 20 години и познава добре последиците от ранните бременности.

„Ранната раждаемост не е най-доброто за едно момиче – по-добре е да продължи образованието си. Бременност на 13–14 години носи сериозни рискове и за самото момиче, и за новороденото“, казва Наташа Тодорова.

Тъй като младите майки не могат да се справят сами, в отглеждането на бебетата активно се включват по-възрастните жени в семейството. „Смело твърдя, че свекървата – най-често тя, но и майката на момичето – помагат доста активно в отглеждането на новороденото“, добавя Наташа Тодорова.

За да се овладее тенденцията, институциите и медиаторите в Сливен работят и с общността. Според Стела Костова от Ромската академия за култура ранните бракове вече действат като натиск в общността.

„Тук ражданията на непълнолетни са около 280 на година, което е шокиращо. Постоянно говорим. Казват: „Ами, госпожо, няма какво да правим, виждаме, че другите се женят – и ние се оженваме". Става като омагьосан кръг. Ако не се ожениш като връстниците си, ставаш аутсайдер за това общество. Преди се женеха поне на 16–17, а сега тенденцията да се сключва брак на 14 се приема за нормална. Това трябва да се спре“, обяснява Стела Костова.

С последиците се сблъскват и лекарите в областта, за които основното в тази работа е търпението.

„Деца раждат деца не е много нормално, защото трудно се разбираш с родителите и общо взето това е положението. Те така са свикнали – за тях е нормално да правят деца след 14–15 години“, казва д-р Ивелин Петков от Детското отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селемински“.

„Аз смятам, че самото момиче няма вина, защото самото то е дете. Затова отговорност носим всички – и хората, и институциите – и трябва да променим нещата“, посочва д-р Ралица Кралева – педиатър в Детското отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селемински“.

„Ситуацията изобщо не е за подценяване. Нещата са много сериозни и са нужни специални мерки“, допълва д-р Ивелин Петков.

„За съжаление, гетата раждат маргинализация и институциите трябва да работят върху политиките към общността. Трябва да има и наказания за родителите, които женят децата си толкова рано“, категорична е Стела Костова.

Въпреки тежката картина, здравните медиатори виждат и промяна към по-добро.

„Децата вече продължават образованието си и има доста момичета и момчета, които чак като станат пълнолетни – или дори по-късно – създават семейства“, отбелязва Наташа Тодорова.

