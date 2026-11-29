Двама от пострадалите фенове на „Левски“ се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан“ . Той пристигна тази нощ на летище „Васил Левски“ в София. Двамата са настанени във ВМА и са без опасност за живота.

Въпреки тежките метеорологични условия екипажът на военнотранспортния самолет изпълни успешно задачата и се завърна в София в 02.07 ч. тази нощ, съобщават от Министерството на отбраната.

Здравният министър Катя Ивкова се е срещнала и е разговаряла с пострадалите, които по думите ѝ са преживели силен стрес и шок. „Били са много изплашени, много травмирани“”, посочи тя.

Третият пострадал остава под лекарско наблюдение в болница „Норд” в Марсилия. „Състоянието му не позволява да бъде транспортиран по въздух. Много е възможно да се наложи операция“, обясни министър Ивкова. По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти.

Министърът увери, че страната ни има готовност да осъществи медицинска евакуация и на третия пациент при необходимост и след получаване на разрешение за транспортирането му от медицинския екип на болница „Норд”.

Към момента няма постъпила информация за други български граждани, хоспитализирани в болници в Марсилия във връзка с инцидента. Българските консулски представители във Франция продължават да следят ситуацията.