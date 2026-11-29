Сформираха Оперативен щаб заради петролния танкер „Кайрос”. В събота заради силния вятър и високите вълни, плавателният съд скъса котва и заседна край Созопол.

В края на миналата година корабът беше ударен от морски дронове. Екипажът беше евакуиран. Сега на борда има двама души.

„В постоянна комуникация сме с тях. Най-вероятно днес ще бъдат евакуирани", каза заместник-областният управител Георги Маджаров.

Днес в 10:00 часа е имало среща между Министерството на транспорта, Морска администрация и местната власт, за да се реши как ще се действа.

Транспортният министър Георги Пеев съобщи, че няма нужда от сформиране на Кризисен щаб, но е сформиран Оперативен щаб към Областният управител.

Още днес „Морска администрация” ще даде 30-дневен срок на корабособственика да изтегли плавателния съд на безопасно място, а след подобряването на времето, ще бъде извършен оглед на корпуса.

В района на кораба се усеща миризма на петролни продукти.



„Определено не може да се каже какво количество петролни продукти има на борда на кораба, тъй като не е била извършена такава проверка. Не знам защо. Аз исках на 2 пъти да се кача, но международни конвенции не позволявали”, каза заместник областният управител Веселин Анестиев.

„Знам, че този род кораби са доста добре защитени, така че място за притеснение няма”, каза кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

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