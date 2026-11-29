Закъснения на полетите на летище „Васил Левски“ в София заради изключително тежките зимни условия. Обилният снеговалеж, силният вятър, който образува навявания, и ниските температури затрудняват почистването.

Пътници чакат с часове на летището.

От летището съобщават, че се работи непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимна обстановка. От там призовават пасажерите да следят актуалната информация за своите полети чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до летището.