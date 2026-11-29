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Продължават вторичните трусове след силното земетресение с магнитуд 5 по Рихтер, което разлюля Калифорния в Съединените щати. Няма данни за пострадали или значителни щети.
Епицентърът на труса е бил на около 5 километра югозападно от Манхатън Бийч, близо до Лос Анджелис.
Земетресението е предизвикало пожар в рафинерия близо до летището в Лос Анджелис. На самолет на „Делта Еър Лайнс“, който правил заход за кацане, е било наредено да прекрати и да се издигне, заради възможни пукнатини по пистата.
Редактор: Ивайла Маринова