От 1 ноември здравноосигурените лица имат право на повече дентални дейности, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Какви са новите възможности за лечение при възрастните и децата, какво покрива НЗОК при поставяне на зъбни протези и какви права имат пациентите при хирургична дентална помощ? Темата коментира в рубриката „Твоите здравни права” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS здравният експерт на НЗОК Ирина Цалова.

Цалова заяви, че една от основните промени е увеличаването на броя на лечебните дентални дейности за пълнолетните пациенти. Тя уточни, че пакетът включва обтурация и екстракция. „Считано от 1 ноември всички здравноосигурени лица на възраст над 18 години имат право на четвърта лечебна дентална дейност. Тоест разшири се обемът дейности”, обясни експертът.

По думите ѝ за пациентите под 18-годишна възраст пакетът включва един преглед и четири лечебни дейности за календарна година. В тях могат да бъдат включени до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Експертът посочи, че Здравната каса предвижда подкрепа и за хората, които са загубили всички свои зъби и се нуждаят от възстановяване на дъвкателната функция. „Здравната каса поема изцяло дейността на лекаря по дентална медицина за възстановяване функциите на дъвкателния апарат с горна и долна тотална плакова зъбна протеза за период от четири години”, каза Цалова.

Тя допълни, че се покриват също изработката на медицинското изделие и до два контролни прегледа в рамките на два месеца след поставянето на протезата. По думите ѝ условието е пациентът да бъде тотално обеззъбен.

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