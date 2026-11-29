Хъркане, дишане през устата, чести хреми и затруднено носно дишане. Понякога зад тези на пръв поглед обичайни оплаквания при децата се крие увеличена трета сливица. Кога тя се превръща в проблем, какви са предупредителните симптоми и може ли да създаде рискове и за възрастните? Темата коментира специалистът по УНГ болести д-р Кирил Пеев в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Лекарят обясни, че третата сливица е част от имунната защита на организма и участва в защитата на горните дихателни пътища. „Третата сливица е част от така наречения пръстен на Валдайер. Това е едно сложно анатомично наименование на лимфните структури, които се разполагат в нашето гърло и фаринкс. Имаме общо четири сливици. Третата се намира зад носната кухина, или в носоглътката. Другите две са небните сливици, а четвъртата се намира в корена на езика. Тези четири големи сливици са отговорни за нашата имунна защита в гърлото и носоглътката”, посочи д-р Пеев.

Макар проблемът да се свързва предимно с детската възраст, увеличена трета сливица може да се срещне и при възрастни. Според УНГ специалиста при тези случаи обаче е необходима особено внимателна диагностика. „Третата сливица основно се проявява с хипертрофия или увеличение при децата. Но може да се среща, макар и рядко, при възрастни. За жалост, в по-честите случаи, когато се среща при възрастни, по-скоро се касае за някакъв онкологичен или злокачествен процес в носоглътката”, предупреди той.

Какви са симптомите?

Според лекаря увеличаването на третата сливица най-често започва около 2-3-годишна възраст. Възможно е обаче да се наблюдава и при по-малки деца, както и в по-късна възраст. „Ако следваме правилата, около 2-3-годишна възраст се появява. И горе-долу към пубертета, между 8-10-годишна възраст, започва да създава проблеми. След това постепенно третата сливица започва да инволюира – да намалява своите размери и да изчезва”, обясни д-р Пеев.

Сред основните признаци, за които родителите трябва да следят, са честите хреми, запушеният нос и затрудненото дишане през него. Характерни са още спането с отворена уста и хъркането, тъй като увеличената сливица може да възпрепятства преминаването на въздуха през носоглътката.

Специалистът обърна внимание и на вида на носния секрет, който може да насочи към причината за оплакванията. „Прозрачен секрет, воднист, с кихане и сълзене от очите, говори за алергичен проблем. От друга страна, когато имаме жълт, зелен, гноевиден секрет, отново със запушване на носа, това по-скоро ни насочва към проблеми с третата сливица”, поясни д-р Пеев.

Целия разговор гледайте във видеото.