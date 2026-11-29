Има предупреждения за затруднения във въздушния транспорт в Чехия, Австрия, Унгария, Сърбия, Полша и Швейцария поради усложнената зимна обстановка и обилните снеговалежи. Това съобщават от Ситуационния център на Министерството на външните работи. Възможни са закъснения и отменени полети на летищата.

По данни на европейските авиационни власти са въведени ограничения в капацитета за приемане и обслужване на въздухоплавателни средства, а извършването на задължителните противообледенителни процедури води до допълнителни закъснения в полетните разписания, посочват от ведомството.

От МВнР препоръчват на българските граждани, на които предстои пътуване със самолет до и от посочените държави, да следят своевременно и редовно актуалния статус на своите полети директно на интернет страниците и в мобилните приложения на авиокомпаниите и летищните оператори. Препоръчва се също да предвидят достатъчно време за придвижване до летищата и за преминаване на проверките за сигурност, както и по-голям резерв от време при планирани прекачвания. Пътуващите трябва да се съобразяват стриктно с указанията на местните власти и летищните администрации.

Закъснения на полетите има и на летище „Васил Левски“ в София заради изключително тежките зимни условия. Обилният снеговалеж, силният вятър, който образува навявания, и ниските температури затрудняват почистването.

От Летище Бургас съобщиха, че работят нормално при зимни условия и аерогарата е подготвена за зимната обстановка.