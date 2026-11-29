УЕФА задейства процедура срещу „Олимпик” Марсилия след сблъсъците с фенове на „Левски” по време на мача между двата отбора. Какво се е случило преди и след нападението и имало ли е пропуски в организацията и реакцията на българския клуб? Темата коментираха бившият директор „Комуникации” на „Левски” Климент Йончев и председателят на Сдружение „Сектор Б” Никола Бушняков в ефира на „На фокус”.

Бушняков заяви, че има сериозно разминаване между публичните твърдения на ръководството на „Левски” и случилото се с пострадалите български привърженици в Марсилия. „Майката на битото момиче се обади в 11 часа на следващия ден и ми каза, че е в абсолютно безизходица и не знае изобщо какво да направи, защото тя и другото момче са в болницата в Марсилия. При тях няма никой”, разказа той.

По думите му ситуацията е била допълнително усложнена от продължаващите заплахи към пострадалите. „Пред болницата обикалят със скутери привърженици на „Олимпик“ Марсилия, които продължават да издирват привърженици на „Левски“. А дъщеря ѝ получава непрекъснато заплахи през Instagram и Facebook, където са ѝ намерени профилите от също привърженици на Марсилия. Там нямаше нито представител на българската държава, нито представител на футболния клуб”, заяви Бушняков.

Той отправи критики и към комуникацията между феновете и ръководството на „Левски”. „Ние не комуникираме поради една или друга причина от много дълго време насам с ръководството на отбора ни. Смятаме, че ако тази комуникация я имаше, това нещо, което виждаме, можеше да бъде предотвратено”, коментира председателят на сдружението.

Бившият директор „Комуникации” на „Левски” Климент Йончев също постави въпроса за действията на клубното ръководство преди срещата. Според него трябва да се изясни дали до клуба са достигнали предупреждения от френските власти за очаквано насилие срещу български фенове. „Бих желал да видя едно вътрешно разследване в клуба. Без българска намеса. Защото имам подозрение, че има пропусната важна част от предупрежденията, които са идвали от френска страна”, посочи Йончев.

Той се позова на документ на френската префектура, за който твърди, че е изпратен до клуба на 19 или 20 ноември и съдържа предупреждения за възможни нападения срещу български граждани. „В него изрично пише, че ще има нападения на български граждани по улиците, в ресторанти, в хотели, навсякъде. Където срещнат привърженик на „Левски“, ще бъде бит. Посочени са дори групите, които ще го извършат. Тази част не беше комуникирана по никакъв начин в България”, заяви той.

Йончев обърна внимание и на информацията в документа, според която френската страна е поела ангажимент да осигури безопасността на 500 български привърженици. „Там пише: „Ние поемаме грижата за 500 човека“. Всеки човек над тези 500 е възможно да бъде бит, газен, унижаван. Ако това е стигнало в клуба и някой е решил, че трябва да позволи още 200, 300, 400 човека над тези 500, за мен това е престъпна небрежност. Ако това е вярно”, подчерта той.

По думите му именно обстоятелствата около броя на феновете и предварителните предупреждения трябва да бъдат изяснени, за да се установи имало ли е пропуски в действията на ръководството на „Левски”.

Целия разговор гледайте във видеото.

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