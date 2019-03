В началото на годината финалистът от IV сезон на българския X Factor Кристиан Костов дебютира в Китай като най-младия състезател в дългогодишния китайския музикален конкурс – Singer. С изумителната си сценична изява и неустоим чар той неусетно спечели сърцата на китайските фенове. След последното си участие в шоуто Кристиан се сдоби с 11 милиона стрийминга в най-голямата китайската платформа за музика – QQMusic и то само за ден.

На 16 март Кристиан сподели с феновете новия си миниалбум, вдъхновен от многобройните предизвикателства и спомени по време на престоя му в Китай.

Водещата песен в PROLOGUE – Beautiful Mess (inspired by China), е вдъхновена от дебютното представяне на Кристиан на сцената на Singer. За разлика от оригиналната песен, която излезе през 2017 г., новата версия се превръща в шедьовър на културна симбиоза с включените в нея традиционни китайски инструменти като еrhu и dagu, като по този начин Кристиан засвидетелства своето уважение към източната култура.

PROLOGUЕ включва още две китайски песни: Remember и Spoiled Innocence, както и Live It Up и инструменталната ѝ версия. Live It Up е написана преди години, но така и не се намира перфектният глас, който да я „завърши”. Докато Кристиан не среща китайската певица Tifa Chen, с която влиза в дует в Live It Up.

Миниалбумът PROLOGUE вече е наличен за стрийминг и даунлоуд във всички дигитални платформи – Apple Music, Spotify, Google Play и др. Насладете му се.