Новините на NOVA

По думите на ресорния министър въпросните пептиди не се предлагат по установения ред, по който могат да се закупуват лекарства у нас
Там ни отвеждат Георги Карамфилов и Explorers Club Bulgaria
Единственият оцелял е транспортиран в болница с опасност за живота
Прекарали са там около 30 минути
Нов ден - нов сблъсък в парламента
Регионът е сложен политически и икономически ребус, който има своята вътрешна логика, смята анализатор
Трябва да направим всичко възможно, за да разберем истината, заяви Калоян Иванов
Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано
Възложителят и изпълнителят осъществяват действията си от едни и същи IP адреси
Морската вода била чиста и бистра на вид, посочиха от МОСВ
Според политолога партиите използват международните кризи за вътрешнополитически сблъсъци
Сигналът е подаден от собственика на животновъдния обект
Коментар на Сантра, Виктория Костова и Спас Кьосев
Социологическите проучвания не са прогнози, а моментни електорални картини, каза лидерът на БСП
"Прекратяването на военните действия е в интерес на цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме висока цена", каза премиерът
Инцидентът станал на пътя между квартал „Ветрен“ и Минерални бани
Между 30 000 и 50 000 души се включиха в демонстрацията срещу мерките за икономии на белгийското правителство
Полицията е арестувала петима души като част от разследването
Министрите обсъдиха икономическото и финансовото въздействие на агресията на Русия срещу Украйна
Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти
В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден
Той обяви също, че Украйна е нанесла удар по руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на петролния гигант „Лукойл“
Няма официална информация за произхода на името на новия градоначалник
Проверките са извършени от екипи на Касата, ДАНС, „Икономическа полиция” и МЗ
Съвместна кампания на „Четири лапи“ и Националната компания „Железопътна инфраструктура“
Изпълнителният директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“ коментира, че големият въпрос е не толкова разликата между първите двама, колкото ниската активност
Двамата обсъдили възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна
Страната участва в развитието на няколко основни европейски транспортни коридора
Инициативата продължава през октомври
В него имало 12 пакета, увити с бяло тиксо и пълни с прахообразно вещество
Престъплението е извършено в склад на една от най-големите винарни в страната
Според разследването похитителите го напръскали с лютив спрей в очите, след което го изоставили на пътя
Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна
Предполага се, че след скандал с майката му момчето я намушкало с нож
Според ресорното министерство законът позволява да бъде разгледан повече от един претендент