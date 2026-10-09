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Новините на NOVA

Новините на Nova – бъдете информирани за най-важните събития у нас и по света. Следете актуалните новини в реално време и не пропускайте водещите новини днес. Нашата мисия е да ви информираме навременно и обективно за най-важните събития, които определят хода на деня. Екипът на Нова ТВ ви представя най-важните моменти от деня с ексклузивни кадри, живи включвания и коментари от експерти. С новините на Нова ще получите достоверна и навременна информация от надежден източник. Ще откриете и специални рубрики, които ще ви запознаят с най-интересните събития от света на бизнеса, науката и културата, както и с важни обществени теми. Независимо дали сте заинтересовани от последните политически развръзки или търсите вдъхновение в културните новини, тук ще намерите всичко, което ви трябва. Доверете се на новините на Нова и бъдете винаги в крак с времето.

Атаката с дронове в Черно море

България дължи отговор на близките на моряците от потъналия в Черно море кораб, каза депутат от ДБ

Няма следи от нефтено замърсяване след поразяването на двата кораба в Черно море

Фрегатата „Верни” отново е изпратена към мястото на атаката срещу два кораба в Черно море

Новините на NOVA

Установиха над 30 сайта, предлагащи неразрешени лекарствени продукти, включително пептиди

Установиха над 30 сайта, предлагащи неразрешени лекарствени продукти, включително пептиди

"Непознатите земи": Приключение между приказките на Шехерезада и пясъците на Сахара

"Непознатите земи": Приключение между приказките на Шехерезада и пясъците на Сахара

Четирима загинали младежи и тежко ранен при катастрофа край Плевен

Четирима загинали младежи и тежко ранен при катастрофа край Плевен

Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)

Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)

Вътрешният министър обвърза бомбените заплахи с Пеевски. Лидерът на ДПС: Кабинетът е притеснен, затова ме обвинява
ОБЗОР

Вътрешният министър обвърза бомбените заплахи с Пеевски. Лидерът на ДПС: Кабинетът е притеснен, затова ме обвинява

Близкият изток: Поредното пренареждане

Близкият изток: Поредното пренареждане

България дължи отговор на близките на моряците от потъналия в Черно море кораб, каза депутат от ДБ

България дължи отговор на близките на моряците от потъналия в Черно море кораб, каза депутат от ДБ

Денят след изборите е обявен за неучебен, но присъствен за учениците в страната

Денят след изборите е обявен за неучебен, но присъствен за учениците в страната

Разследват ремонти на шуменско училище на завишени цени, има задържани

Разследват ремонти на шуменско училище на завишени цени, има задържани

Няма следи от нефтено замърсяване след поразяването на двата кораба в Черно море

Няма следи от нефтено замърсяване след поразяването на двата кораба в Черно море

Доц. Татяна Буруджиева: Липсата на прозрачност създава усещане, че се управлява на тъмно

Доц. Татяна Буруджиева: Липсата на прозрачност създава усещане, че се управлява на тъмно

Откриха вторично огнище на шарка по овце и кози в Татарево

Откриха вторично огнище на шарка по овце и кози в Татарево

„Пресечна точка”: За екзекуциите в САЩ и за манипулациите с изкуствения интелект

„Пресечна точка”: За екзекуциите в САЩ и за манипулациите с изкуствения интелект

Крум Зарков: Йотова няма в момента ясно изразен опонент

Крум Зарков: Йотова няма в момента ясно изразен опонент

Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна

Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща в Бургас (СНИМКИ)

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща в Бургас (СНИМКИ)

Заместник-председателят на ЕК идва на посещение в България

Заместник-председателят на ЕК идва на посещение в България

Сблъсъци между протестиращи и полицията в Брюксел (ВИДЕО)

Сблъсъци между протестиращи и полицията в Брюксел (ВИДЕО)

Откриха две картини на Реноар, откраднати от музей във Франция

Откриха две картини на Реноар, откраднати от музей във Франция

Новините на NOVA (09.10.2026 - следобедна)

Новините на NOVA (09.10.2026 - следобедна)

Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и на ЕКОФИН в Люксембург

Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и на ЕКОФИН в Люксембург

Голям пожар избухна край вилна зона в Бургаско (СНИМКИ)

Голям пожар избухна край вилна зона в Бургаско (СНИМКИ)

Обявиха носителя на Нобеловата награда за мир

Обявиха носителя на Нобеловата награда за мир

Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София

Ватман отива на съд за смъртта на пешеходка в София

Зеленски съобщи за сериозни щети по електропреносната мрежа на Украйна след руски удари

Зеленски съобщи за сериозни щети по електропреносната мрежа на Украйна след руски удари

Хитлер Мусолини е новият кмет на град в Перу

Хитлер Мусолини е новият кмет на град в Перу

НЗОК: Аптеки са получили неоснователно над 1 млн. евро

НЗОК: Аптеки са получили неоснователно над 1 млн. евро

Любов и подкрепа към бездомните животни: На 282 жп гари в страната са разлепени плакати с послания

Любов и подкрепа към бездомните животни: На 282 жп гари в страната са разлепени плакати с послания

Петко Петков за президентския вот: Очакванията са за ниска избирателна активност, което е притеснително

Петко Петков за президентския вот: Очакванията са за ниска избирателна активност, което е притеснително

МС: Буданов поиска срещата му с Радев да е конфиденциална

МС: Буданов поиска срещата му с Радев да е конфиденциална

Защо България е важна за европейската транспортна мрежа

Защо България е важна за европейската транспортна мрежа

Лазар Радков: Целта на „Капачки за бъдеще” е до Нова година да осигури още няколкостотин дефибрилатора за училища

Лазар Радков: Целта на „Капачки за бъдеще” е до Нова година да осигури още няколкостотин дефибрилатора за училища

Заловиха над 12 кг кокаин в камион на „Капитан Андреево“, шофьорът е арестуван (ВИДЕО+СНИМКИ)

Заловиха над 12 кг кокаин в камион на „Капитан Андреево“, шофьорът е арестуван (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-голямата кражба на вино в Италия: Задигнаха 30 000 бутилки за 5 млн. евро

Най-голямата кражба на вино в Италия: Задигнаха 30 000 бутилки за 5 млн. евро

Разследват служители на фирми за бързи кредити за отвличане на мъж в Монтанско

Разследват служители на фирми за бързи кредити за отвличане на мъж в Монтанско

Променят движението през тунел „Топли дол“ на „Хемус“

Променят движението през тунел „Топли дол“ на „Хемус“

Жена е убита в Пловдив, задържан е 14-годишният ѝ син

Жена е убита в Пловдив, задържан е 14-годишният ѝ син

Правосъдният министър търси нови кандидати за и.ф. главен прокурор, поиска информация от ВКП

Правосъдният министър търси нови кандидати за и.ф. главен прокурор, поиска информация от ВКП

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Битови отпадъци на спирка на градския транспорт в София Градът

Битови отпадъци на спирка на градския транспорт в София

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