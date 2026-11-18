Увеличение на минималната заплата, по-високи социални плащания и нови данъчни облекчения за семействата предвижда проектобюджетът за 2027 г. Парламентарната комисия по труда и социалната политика подкрепи финансовата рамка на първо четене с 13 гласа „за“, шест „против“ и нито един въздържал се.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи основните приоритети, като подчерта, че средствата за ведомството надхвърлят 2,357 млрд. евро. Финансирането е насочено основно към подпомагане на семействата с деца, повишаване на жизнения стандарт и подкрепа за хората с увреждания.

От 1 януари минималната работна заплата трябва да достигне 660 евро, а обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст да нарасне от 398,81 на 450 евро. Предвижда се и увеличение на минималното дневно обезщетение за безработица - от 9,21 на 13 евро.

Допълнителни 72,5 млн. евро са заложени за повишаване на девет от общо 12 вида семейни помощи. Доходните прагове за получаването им също ще бъдат увеличени с 35 евро. Заради новата линия на бедност, определена на 443 евро, са предвидени още 114,3 млн. евро за социални плащания.

Промени се предлагат и при данъчните облекчения за родители. Размерът им ще достигне 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три или повече деца. За дете с увреждане облекчението се увеличава на 12 000 евро. Въвежда се и възможност за данъчни облекчения за разходи, свързани със здравето, образованието и спорта на децата. Предвидените размери са до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца.

Промени има и при ваучерите за храна. Максималната им стойност ще достигне 200 евро, като сумите до 102,26 евро ще останат необлагаеми. Общият годишен ресурс за ваучери се увеличава до 1,5 млрд. евро.

Проектът предвижда от началото на 2027 г. разходите за персонал в голяма част от бюджетните структури да нараснат с 5%. Изключение са изборните длъжности и служителите в секторите отбрана и сигурност. За увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% са отделени 170,5 млн. евро.

За осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли са заложени 552,6 млн. евро. Допълнително се предвиждат 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания и близо 635 млн. евро за компенсации, свързани с цените на електроенергията. По време на обсъждането министър Ефремова съобщи, че над 1200 работодатели вече са заявили интерес към обучения за придобиване на специфични професионални умения от служителите им.

Въпреки предвидените увеличения, част от социалните организации изразиха резерви към бюджета. От Националната мрежа за децата предупредиха, че липсва достатъчно яснота как заложените средства ще подобрят положението на най-уязвимите семейства.

Мария Брестничка от организацията посочи, че многодетните семейства са сред най-застрашените от бедност, въпреки че представляват под 2% от всички семейства в страната. Според нея не е ясно и какви инвестиции се предвиждат за защита на децата, пострадали от насилие.

В макроикономическата рамка на бюджета е заложен растеж на икономиката от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Очакваният дефицит по консолидираната фискална програма е 3,5% от БВП, а на начислена основа - 4,2%. Правителството предлага максималният размер на новия държавен дълг през 2027 г. да бъде 8,6 млрд. евро. Така общите задължения на държавата се очаква да достигнат 44,3 млрд. евро, или 31,4% от брутния вътрешен продукт.

Предвиждат се още промени в правилата за приспадане на данъчни загуби, както и еднократно облагане на свръхпечалбите в определени икономически сектори. След одобрението в социалната комисия проектобюджетът продължава парламентарната процедура.