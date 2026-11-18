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Пета книга за пингвинчето Пин предколедно отвежда главния герой от България към света – с нови приключения, песен за българската азбука и среща с технологиите. Но зад историите за Пин стои и една по-голяма мисия: как да възпитаме у децата любопитство, доброта и любов към четенето, без да се конкурираме с екраните, а да намерим общ език с тях. Представянето на книгата ще е в Столична библиотека.
„Това пингвинче ще разкаже на всеки читател за българските умове, които са оставили следа в световната история. За техните технологични открития, които се използват до ден днешен, и много хора по света не знаят, че зад това нещо, което те използват, стои български ум”, разказа в предаването „Социална мрежа” авторът Вера Накова.
Специален акцент на корицата е добавената реалност, която визуализира Пин в 3D, като самата Накова дарява гласа си на пингвинчето.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова