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Строителите се обявиха против забраната за плащания в брой в сектора и предупредиха за поскъпване за клиентите
Редактор: Никола Тунев