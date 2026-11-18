Германски компании проявяват интерес към нови инвестиции в България, като част от тях вече разширяват съществуващите си производства, а други планират големи проекти през 2027 и 2028 г. Това стана ясно по време на работното посещение в Берлин на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

В разговорите, проведени в централата на Източната комисия на германската икономика и организирани съвместно с Германската индустриално-търговска камара, участваха представители на над 30 компании. Сред тях са фирми от преработващата промишленост, възобновяемите енергийни източници и системите за съхранение на енергия, отбранителната индустрия, ритейла, финансовия сектор и транспорта.

„Възприемаме Германия като нашия стратегически партньор номер едно не само на думи, но и на дела”, заяви вицепремиерът Пулев. Той припомни, че първото официално посещение на премиера Румен Радев след встъпването му в длъжност е било именно в Германия, и отчете ръст на двустранния стокообмен през първата половина на 2026 г.

Снимка: МИИ

„Германският бизнес има изключително важна роля и е силен катализатор на икономическата трансформация на България, включително чрез трансфера на технологии”, посочи той.

Пулев представи пред инвеститорите мерките за намаляване на административната тежест и създаденото Централно координационно звено към Министерския съвет, което да осигурява по-бърза работа между институциите при големи проекти.

„С други думи, ние ще се борим с бюрокрацията от името на бизнеса. Ще обединяваме становищата и обратната връзка от различните министерства и ще премахваме административните пречки, за да можете вие да продължите да създавате стойност и да се фокусирате върху същинската си бизнес дейност”, подчерта вицепремиерът.

Снимка: МИИ

По време на срещите беше обсъдено и участието на германски фирми в индустриалната инфраструктура, енергетиката, транспорта и свързаността чрез новата законодателна рамка за публично-частните партньорства. Документът е изготвен от министерството и ще бъде внесен за одобрение в Министерския съвет на 8 декември, а след това и в Народното събрание.

„Във всяка от тези области искаме да мобилизираме частен капитал и да поканим германския бизнес да участва в следващия етап от модернизацията на нашата страна и икономика”, заяви Александър Пулев и увери, че страната ни предлага политическа стабилност, квалифицирани специалисти и предвидима среда за бизнес.