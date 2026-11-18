Съдебните служители трябва да участват пряко в обсъждането на бюджета и реформите в съдебната система. Тази позиция заяви Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) на проведената на днес работна среща в Министерството на правосъдието, посветена на проектобюджета за 2027 година.

В срещата участваха министърът на правосъдието Николай Найденов, председателят на Асоциацията на прокурорите в България Елица Калпачка, както и прокурор Десислава Петрова. По покана на АПБ в срещата се включи Дима Куюмджиева от инициативния комитет „Невидимите в съдебната система“, за да бъдат поставени непосредствено проблемите на хората, които ежедневно осигуряват работата на съдилищата и прокуратурите. Инициативата „Невидимите в съдебната система“ тръгна от съдебните служители в Софийска районна прокуратура, но беше подкрепена от служители на съдилища и прокуратури в цялата страна и стана национална.

„Не може съдебните служители да носят тежестта на ежедневната работа, а да остават извън разговорите за нейното бъдеще. Отсъствието на техни представители от срещи и работни групи лишава обсъжданията от практическия опит на хората, които най-добре познават административните затруднения, недостига на кадри и последиците от натрупаната натовареност“, каза Куюмджиева.

Тя обясни още, че зад всяко прието заявление, обработено дело, изпратена призовка и обслужен гражданин стои конкретен човек. Съдебните служители са сред най-натоварените и най-слабо чуваните участници в системата. „От тях се очакват бързина, точност и отговорност, но тези изисквания трябва да бъдат подкрепени с достойно заплащане, необходимия кадрови състав и работещи условия за професионално развитие“, каза още Куюмджиева.

По думите им е необходима цялостна реформа, която свързва финансирането с реалната натовареност, организацията на труда и качеството на правосъдието. Тя трябва да включва справедлива политика за възнагражденията, мерки за задържане на подготвените кадри, премахване на дублиращите се дейности и дигитализация, която действително намалява административната тежест.

Механичното орязване на разходи не е реформа. Прехвърлянето на повече работа върху по-малко хора също не е реформа. Промените трябва да стъпват върху ясни данни и оценка на последиците за работещите и за гражданите.

Асоциацията на прокурорите в България настоява представителите на съдебните служители да бъдат включвани още при подготовката на решенията за бюджета, кадровото обезпечаване и организацията на работата. Участието им трябва да бъде постоянно и съдържателно, с реална възможност да предлагат решения и да получават аргументиран отговор.

АПБ подкрепя инициативата „Невидимите в съдебната система“ и искането трудът на съдебните служители да получи необходимото признание и справедлива оценка. Тяхната защита е обща отговорност на всички професионални общности в съдебната власт. Хората, които всеки ден правят възможна работата на правосъдието, трябва да имат място и глас там, където се решава неговото бъдеще.