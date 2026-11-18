Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента офицери от Сухопътните войски на България на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков” 2. Награждаването се състоя в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември, когато се отбелязват 141 години от победата на българската пехота при Сливница.

С почетния знак бяха отличени ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев. Отличията са за значимия им принос за развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявения висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

„Като най-старият и най-многочислен вид въоръжени сили Сухопътните войски са гръбнакът на отбранителната способност на Българската армия и са доказали, че ценности като дълг, чест и родолюбие са водещи в изпълнението на воинския дълг”, каза президентът Йотова.

Държавният глава допълни, че утре се чества 19 ноември 1885 г. и героизмът на предците ни в подножието на Сливница, където те са защитили независимостта на родината. „На този ден с право празнуват Сухопътните войски на България, които са наследници на младите български капитани. Неслучайно сраженията при Сливница се наричат и сраженията на българските капитани”, отбеляза тя.

По думите ѝ денят на Сухопътните войски е повод за благодарност и признателност към всички военнослужещи и цивилни служители от този вид въоръжени сили за техния труд, усилия и професионализъм.

Йотова пожела на наградените да бъдат все така светъл пример за всички млади хора в България, поели по техния път, както и да имат сила, смелост, кураж и амбиция да продължават да са сред най-добрите.

От името на наградените ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев благодари на държавния глава за отличията и доверието. „Сухопътните войски са най-големият вид въоръжени сили и стожер на Българската армия. През изминалите години те са се доказали и в настоящето продължават да работят за отбраната на България”, каза той.

„Каузата за модернизация на въоръжените сили още стои пред нас, като тя сега започва. Убедени сме, че с една боеспособна армия можем да бъдем уважавани не само в рамките на нашите съюзници, а и навсякъде по света”, допълни ген.-лейтенант о.з. Василев.