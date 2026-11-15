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В предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS тази седмица сме във Враца, за да ви срещнем с хората, които развиват спорта в града – от волейболната зала и тенис кортовете до плувния басейн и футболния стадион.
Започваме от волейболната зала, където тренират над 100 деца от различни възрасти. Треньорът от СК „Волейбол Ботев Враца” разказва за работата с младите състезатели, традициите на клуба и амбициите за нови успехи.
След това се отправяме към тенис кортовете, където се провеждат турнири за деца и любители. Там научаваме повече за развитието на тениса и за съвместната работа на местните спортни клубове.
На градския басейн ни посреща треньорът по водна топка Венета Начева. Тя разказва за историята на клуба, успехите на състезателите и завръщането към пълноценни тренировки след ремонта на съоръжението.
Продължаваме към футболния комплекс и стадион „Христо Ботев”, където се подготвят младите футболисти на „Ботев” Враца. Директорът на детско-юношеската школа Ивайло Боргиев говори за традициите на клуба, работата с подрастващите и условията за развитие на бъдещите футболисти.
Последната ни спирка е картинг пистата във Враца, където този път ставаме свидетели на истинско състезание. Сред участниците има оспорвана битка за позиции, а пистата е домакин на редица спортни събития. През годините тук са карали и известни имена от автомобилния спорт, сред които бившият пилот от Формула 1 Джанкарло Фисикела и Никола Цолов още в картинг периода му.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Георги Иванов