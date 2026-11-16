От 1 януари следващата година банките в България ще правят по-строги проверки при нареждането на преводи. Ще бъде въведена нова услуга, която проверява дали името на получателя съответства на банковата сметка. Как ще работи тя?

Помните ли измамата „сменен IBAN“, за която преди година предупредиха от МВР? Тогава близо 70 фирми станаха жертва на схемата, а загубите надхвърлиха 5 милиона евро. Всяка година този тип злоупотреби зачестяват, отчитат от ГДБОП. През тази година са предотвратени два подобни опита за измама за значителни суми. В единия случай става дума за българско търговско дружество, от чиято сметка е бил нареден банков превод на стойност 10 000 евро, а в другия – за чуждестранна компания, при която сумата е близо 400 000 евро.

„Първо се започва с нерегламентиран достъп до електронната пощенска кутия на дадено юридическо лице, след което извършителите на подобен тип дейност наблюдават кореспонденцията, която въпросното лице осъществява със своите контрагенти. Така в точно избран момент те променят IBAN-а на проформа фактурата, която се изпраща или уведомяват, че сметката, по която трябва да бъде заплатено, е променена”, обясни Асен Кунчев от дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.

Оказва се, че схемата с подмяна на банковата сметка засяга не само бизнеса, но и обикновените потребители. „Когато се касае за измами, свързани с продажба на автомобили и с продажба на стоки. В този случай извършителите претендират да са от легитимна голяма компания, като предоставят на своите клиенти различна банкова сметка”, допълва той.

Още през декември ще започне поетапното въвеждане на услугата „Проверка на получателя“. Тя ще повиши сигурността на банковите преводи и ще помогне на клиентите да избегнат изпращането на пари по грешна или подменена банкова сметка. Услугата става задължителна от 1 януари следващата година.

„Всеки клиент, когато нарежда плащане, ще види един от четири възможни резултата. Първият е „пълно съвпадение”. Това означава, че IBAN-ът, който е въведен, съответства напълно на името на получателя, който е асоцииран с въпросния IBAN. Имаме резултат „частично съвпадение”. Това обикновено е някакво съвсем малко разминаване между името, което клиентът е въвел, и името, което е асоциирано с IBAN-а. Третият е „няма съвпадение”. При този резултат вече има значително разминаване или пълно несъответствие между името, което е въвел клиентът, и това, което е асоциирано с IBAN-а. „Проверката не може да бъде извършена” е четвъртият възможен резултат . Ако в момента технически няма такава възможност или банката на получателя все още не се е присъединила към услугата”, обясни Джеймс Йоловски от Асоциация на банките.

Проверката на получателя ще се прилага при всички преводи в евро. Резултатът от нея ще се визуализира незабавно без забавяния в превеждането на средствата. Новата услуга обаче няма автоматично да спира плащането. Тя ще служи като допълнителен предупредителен сигнал за клиента, ако има несъответствие в данните на получателя.

Според киберексперта Владислав Венев измамите със „сменен IBAN“ ще намалеят значително след въвеждането на новата проверка. „Никаква друга проверка не се прави. Проверява се единствено дали IBAN-ът съществува. Новата промяна, която ще се случи от 1 януари, е може би най-големият удар срещу онлайн престъпниците, който се е случил от доста време насам”, заяви той.

От ГДБОП обръщат внимание на нова тенденция при този тип измами. От скоро извършителите използват нов подход при подмяната на банкови сметки. „Те уведомяват своите контрагенти, че е необходимо да се заплати на тяхно дъщерно дружество, като посочват въпросното дружество и неговата банкова сметка. Въпросното лице е регистрирано непосредствено преди измамата и му е открита банкова сметка на името на финансово муле”, каза Кунчев.

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