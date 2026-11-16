Британският принц Хари се срещна с ранени украински военнослужещи по време на двудневно посещение в Украйна, като изрази увереност, че страната ще спечели войната срещу Русия. Той обеща да съдейства за организирането на спортните игри за ветерани „Инвиктус“ в Украйна след края на конфликта.

При четвъртото си посещение в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. Хари посети западния град Лвов, където участва в конференция за медицински специалисти, организирана от специализирана клиника за пострадали по време на войната.

Снимка: БТА

„Вие ще спечелите войната и след това ще имате всички предпоставки за успех“, заяви принцът пред участниците в конференцията в събота. От съображения за сигурност думите му бяха публикувани едва след като той напусна Украйна.

Снимка: БТА

По време на друго събитие Хари наблюдава тренировка по ръгби в инвалидни колички на украински ветерани, които се подготвят за игрите „Инвиктус“ догодина в английския град Бирмингам. Украйна планира да изпрати 60 състезатели на турнира, основан от принца през 2014 г., когато той все още служи в британската армия.

Снимка: БТА

„Когато войната приключи и Украйна победи, ще бъдем готови да ви подкрепим в организирането на игри „Инвиктус“, заяви Хари пред ранените ветерани.

Снимка: БТА

По традиция членовете на британското кралско семейство избягват да коментират политически въпроси, макар че крал Чарлз III и други високопоставени представители на монархията многократно са изразявали подкрепата си за Украйна.

Снимка: БТА

Принц Хари, който вече не изпълнява официални задължения като член на кралското семейство, заема по-категорична публична позиция по темата.

Снимка: БТА

По време на предишно посещение в Украйна тази година той призова руския президент Владимир Путин да сложи край на войната и настоя САЩ да предприемат по-решителни действия.