Апелативният съд в София потвърди решение на Окръжния съд в Кюстендил, с което е отложено предаването на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, по европейска заповед за арест, издадена от властите на Гърция. Това съобщи кореспондентът на БТА в града Елица Иванова.

С решението си апелативните съдии са потвърдили решение на Окръжния съд от 27 октомври, в частта, с която на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е отложено предаването му до приключване с влязъл в сила съдебен акт на водените срещу него наказателни производства в България или до изтърпяване на наложено наказание „лишаване от свобода“.

Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от компетентните съдебни власти в Гърция с цел наказателно преследване.

Съдът е потвърдил и наложената спрямо Михайлов мярка за неотклонение „задържане под стража“, която следва да се изпълни след приключване на посочените наказателни производства или след изтърпяване на евентуално наложено наказание. Решението на е окончателно.