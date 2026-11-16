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Голям религиозен фестивал в Индия беше помрачен от тежкото замърсяване на река Ямуна. Край Делхи хиляди индийци в традиционни носии донесоха глинени лампи на брега на реката по разсъмване. Според обичая те трябва да се потопят във водите, но гъста, токсична пяна покриваше цялата река. Много от присъстващите изразиха разочарованието си от състоянието на водата.
Замърсяването на голямата река е хроничен проблем, който се задълбочава с годините. В Ямуна се изливат по-голямата част от отпадните води на столицата, също така промишлени отпадъци от индустриални центрове. Всичко това е в очевиден разрез със законите срещу замърсяването.
Редактор: Станимира Шикова