Интензивните тренировки по време на вирусна или бактериална инфекция могат да крият рискове за здравето. Някои микроорганизми създават предпоставки за възпаление на сърдечния мускул, включително миокардит. Затова в такива периоди не се препоръчва тежко физическо натоварване. Това обясни клиничният имунолог д-р Екатерина Куртева от болница „Св. Иван Рилски“ в София.

По думите ѝ при неразположение може да се прави лека разходка или умерена тренировка, но е важно да не се прекалява. Дали организмът ще понесе физическото усилие, зависи както от конкретното заболяване, така и от индивидуалната физическа подготовка.

Голямото физическо натоварване не означава автоматично, че имунната система ще бъде отслабена. Според д-р Куртева по-важно е дали организмът успява да се възстанови след тренировките.

„Може да има човек, който да има шест тренировъчни дни в седмицата и само един ден да почива и да успява да възстанови качествено. Един човек с много усилен работен режим, с недостатъчен сън, подложен на сериозен стрес, може да изпитва затруднения да се възстанови дори след две-три тренировки седмично“, обясни тя.

Недостатъчният сън е сред факторите, които могат да попречат на възстановяването. За хората, които тренират редовно, специалистът препоръчва поне седем часа сън. При по-интензивна подготовка за състезания нуждата може да достигне девет-десет часа.

От значение е и храненето. Ако приемът на енергия не покрива нуждите на организма, рискът от синдром на претрениране и други проблеми се увеличава.

Д-р Куртева коментира и практиката тренировката да завършва със студен душ. Според специалиста те не са подходящи за всеки. Излагането на студ трябва да започва постепенно, като се вземат предвид здравословното състояние и евентуалните сърдечносъдови заболявания.

Има значение и видът на спорта. При силови тренировки, насочени към увеличаване на мускулната маса, студеният душ или ледената вана непосредствено след натоварването могат да намалят ефекта върху мускулната хипертрофия. Затова приложението им трябва да се съобразява с целите на тренировката.

По отношение на детското здраве д-р Куртева посъветва родителите да не разчитат безразборно на имуностимулатори и хранителни добавки. Според нея постепенното привикване към външните условия има по-голямо значение.

Бягането и силовите упражнения имат различни ползи и е добре да присъстват в тренировъчния режим. Тя обърна специално внимание на силовите тренировки при жените след 35-годишна възраст. Те могат да помогнат за запазването на костната плътност и мускулната маса, както и за по-лекото преминаване през периода на перименопауза и менопауза. Специалистът уточни, че началото може да бъде с леки тежести и упражнения със собствено тегло.

Как да се предпазим през грипния сезон

При първи симптоми на респираторна инфекция – кашлица, кихане, хрема или дразнене в гърлото – препоръката на имунолога е човек да остане вкъщи, за да не разпространява вируса. Ако се налага да излезе, е добре да носи маска, която да предпази околните.

„Рискът не е студеното време навън, а това да сме на закрито с много хора, където ще имаме експозиция на кашлящи, кихащи, болни хора“, обясни тя.

При спорт на открито през зимата е важно да се избягва преохлаждането след тренировка. Студеният въздух и замърсяването могат да засегнат носната лигавица, която е една от основните защитни бариери срещу респираторните инфекции. Затова е добре въздухът, който вдишваме по време на тренировка, да бъде затоплен и овлажнен, доколкото условията позволяват.

В края на разговора д-р Куртева обобщи личната си рецепта за здраве с кратък съвет: „Да се движим повече и по-осъзнато.“

Целия разговор гледайте във видеото.