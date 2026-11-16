Епидемията от ебола в Конго премина мрачния праг от 10 000 потвърдени случая, което породи въпроси дали здравните власти не губят способността си да я овладеят. Почти половината от заразените хора при тази епидемия са починали, а според някои експерти има основания за тревога, че тя може да се превърне в най-тежката епидемия от ебола в историята. Други не смятат, че ще достигне такова ниво, но така или иначе в момента изследователите работят върху актуализирани прогнози.

Настоящите обстоятелства сочат, че е малко вероятно това да предизвика значителни проблеми в други държави, но същевременно вече са се появили около 30 потвърдени случая.

„Рискът да се появят още случаи извън Конго ще нарасне, ако епидемията не бъде овладяна“, заяви изследователят от Университета на Северна Каролина Джъстин Леслер, който изучава динамиката на епидемиите от инфекциозни заболявания. Експертите също така изразяват надежда, че през следващата година ще бъде налична ваксина, която би могла да помогне за овладяването на заболяването.

Снимка: AP Photo/Sebastien Kitsa Musayi

По време на виртуална среща на африканските министри на здравеопазването генералният директор на Африканския център за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC) д-р Жан Касея заяви, че континентът не печели борбата срещу ебола и трябва да направи повече, след като вирусът се е разпространил в множество африкански държави.

„Заедно се споразумяхме да подготвим всяка държава, да координираме действията си през границите и да поддържаме тези граници отворени, като същевременно ги наблюдаваме внимателно“, написа Касея в X.

I have worked on Ebola outbreaks for more than 30 years. I have never stopped feeling the weight of each life lost. Yesterday I stood before more than 40 African Ministers and said what the data tells us: we are not winning so far. 10,172 confirmed cases. 4,932 people gone. I said it live and in the open. That is the only way to fight an outbreak like this. What gives me hope is that no Minister looked away. Together, we agreed to prepare every country, coordinate across our borders and keep those borders open while watching them closely. Our partners are standing behind Africa’s plan. Ebola anywhere in Africa demands preparedness everywhere in Africa. We will get there, together. --- Je travaille sur les épidémies d’Ebola depuis plus de 30 ans. Je n’ai jamais cessé de ressentir le poids de chaque vie perdue. Hier, devant plus de 40 Ministres africains, j’ai dit ce que nous montrent les données : nous ne gagnons pas encore. 10 172 cas confirmés. 4 932 personnes disparues. Je l’ai dit en direct et en toute transparence. C’est la seule manière de combattre une épidémie comme celle-ci. Ce qui me donne de l’espoir, c’est qu’aucun Ministre n’a détourné le regard. Ensemble, nous avons convenu de préparer chaque pays, de coordonner nos efforts au-delà des frontières et de garder ces frontières ouvertes sous haute vigilance. Nos partenaires se tiennent aux côtés du plan de l’Afrique. Ebola, où qu’il soit en Afrique, exige une préparation partout en Afrique. Nous y arriverons, ensemble. ▶️ https://t.co/OxgUtGvfht #Ebola #AfricaReady #AfricaResponds — Dr Jean Kaseya (@Dr_JeanKaseya) October 29, 2026

Постоянният брой на случаите поражда опасения за разпространение извън Конго

Всяка седмица в Конго се регистрират около 400 до 500 нови случаи, като този брой изглежда се запазва стабилен. Добрата новина е, че поне засега случаите не нарастват експоненциално, заяви специалистът по инфекциозни болести от Университета „Емори“ д-р Богума Титанджи, но добави, че също така и не намаляват. „Броят им се е стабилизирал и това стабилизиране е на много, много високо ниво“, подчерта тя.

Едно от основните предизвикателства в Конго е ограниченото проследяване на контактите и сътрудничеството със засегнатите общности. Понякога здравните работници прекарват повече време в опити да убедят местните жители да сътрудничат, отколкото в предоставянето на медицинска помощ.

По-малко от една четвърт от новите случаи са при хора, за които е известно, че са били в контакт със заразено лице, което показва, че има продължаващи вериги на предаване, за които здравните власти не са осведомени. С нарастването на случаите се увеличава вероятността повече заразени хора да пътуват към други държави, заявиха експертите. Франция, Кения, Нигерия и Уганда също са съобщили за случаи, свързани с епидемията в Конго.

Снимка: AP Photo/Andrew Kasuku

Ограниченията за пътуване, като тези, наложени от САЩ, могат да затруднят разпространението на вируса извън Африка. А на много места, където може да се прояви инфекция при пътуващ, здравните власти трябва да могат бързо да изолират заразения човек и да открият всички, с които той е имал контакт, казват експертите. Ебола може да избухне в бедни и разкъсвани от конфликти райони с отслабени здравни системи, като например Южен Судан, каза още изследователят Джъстин Леслер.

Вирусите, причиняващи болестта ебола, се разпространяват чрез контакт с телесни течности като повръщано, кръв и семенна течност, напомнят експертите.

Настоящата епидемия вече се нарежда на второ място по мащаб

Десетки епидемии от ебола са били регистрирани откакто болестта беше открита за първи път през 1976 г. Най-голямата и най-смъртоносна от тях се случи в Западна Африка в периода 2014-2016 г., като доведе до 28 000 заразени и над 11 000 смъртни случая.

Настоящата епидемия вече заема второ място и от момента на обявяването ѝ броят на случаите на заразени и смъртните случаи е поне три пъти по-голям в сравнение с епидемията в Западна Африка. Здравните власти обявиха епидемията през май, но медицинските данни сочат, че заразяванията са започнали месеци по-рано.

Снимка: AP Photo/Sebastien Kitsa Musayi

Една от причините е, че почти всички предишни епидемии бяха причинени от вируса ебола. Първоначалните тестове бяха насочени към този вирус, а не към сродния, но различен вирус бундибугио, който всъщност беше причинител на заболяванията.

Според експертите редица други предизвикателства са затруднили мерките за реагиране, включително въоръжени конфликти в някои райони на епидемията, пропуски в здравната система, недоверие и дезинформация, както и съкращения на глобалната помощ.

Условията в Конго са разнообразни, което обяснява защо броят на случаите може да е стабилен или да намалява на някои места, но да бележи тенденция към нарастване на други, казват изследователи и специалисти по реагиране.

„Тестването, грижите и проследяването на контактите дават резултат, само ако работим с местните общности, като обикаляме от врата на врата, от село на село, за да прекъснем веригата на предаване и да спрем тази смъртоносна ескалация“, посочи в изявление директорът по реагиране на ебола в Международния спасителен комитет Кейти Томас-Канфийлд.

Председателят на Американското дружество по инфекциозни болести д-р Уенди Армстронг заяви, че според нея ситуацията ще се влоши. „Тя е много далеч от овладяване“, каза тя.

Снимка: AP Photo/Sebastien Kitsa Musayi

Учените актуализират прогнозите си

Експертите очакват епидемията да продължи до края на годината, но д-р Богума Титанджи е обнадеждена за 2027 г., тъй като се тестват ваксини срещу вируса бундибугио и е възможно ефективна ваксина да бъде налична в следващите 12 месеца. Тя отбеляза, че в началото на епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г. не е имало налични ваксини.

Прогнозирането на епидемията е трудно, но учените се опитват. През май Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ публикуваха редица сценарии, генерирани от компютърни модели. Към този момент Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията съобщаваха за 400 потвърдени случая. Моделите на CDC в САЩ предвиждаха, че броят на случаите за три месеца може да достигне от 10 000 до над 20 000.

Специалистът по моделиране на заболявания в Североизточния университет Алесандро Веспиняни следи тенденциите, съвместно със здравни власти в САЩ и по света. „Не се наблюдава такъв спад в броя на случаите всяка седмица, какъвто ни е необходим, за да видим светлината в края на тунела“, каза той.