С наближаването на Черния петък и очаквания засилен поток от посетители в търговските центрове нараства и рискът от кражби. Само преди дни полицията задържа мъж и жена, откраднали общо пет скъпи дамски чанти от магазин в София на стойност 1895 евро.

Двамата извършили кражбите в два последователни дни. Първоначално взели две чанти за 800 евро, а на следващия ден се върнали в същия магазин и откраднали още три на стойност 1095 евро.

След излъчването на репортаж по NOVA служителите на Пето районно управление установили и задържали извършителите. Откраднатите вещи били открити и върнати на магазина.

„Тези две лица - момичето и момчето, са на 41 и 31 години. Стари наши познайници са. Имат доста опит в това и са задържани многократно“, обясни началникът на група „Сектор улична престъпност“ към СДВР Виталий Цветков.

По думите му няма еднозначен профил на хората, които извършват кражби в търговските центрове. Сред тях има както непълнолетни, така и възрастни хора. Най-възрастният задържан от полицията за подобни престъпления е бил на около 65-66 години.

Част от извършителите използват различни техники за премахване на защитните устройства на стоките. Други действат демонстративно, без видимо притеснение, че могат да бъдат забелязани.

Според Цветков част от откраднатите вещи впоследствие се предлагат за продажба в различни платформи в интернет. Установяването на произхода им обаче е трудно, тъй като невинаги може да се докаже дали дадена стока е обект на кражба.

По данни на СДВР между 70 и 80% от извършителите на този тип престъпления се установяват. В определени периоди процентът достига и 90%, като някои от задържаните са залавяни повече от веднъж.

От полицията призовават хората да бъдат внимателни, когато пазаруват в големите търговски центрове. Чантите, портфейлите и телефоните не трябва да се оставят без надзор, дори за кратко.

При съмнение за човек с подозрително поведение гражданите могат да подадат сигнал до охраната на търговския център или на телефон 112.

Част от джебчиите се опитват да прикриват лицата си с шапки с големи периферии, посочи още Цветков.

От СДВР напомнят, че повишеното внимание към личните вещи може да предотврати неприятни ситуации по време на празничното пазаруване.

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