-
„Нищо лично”: Той пътуваше по света, но избра да живее в българско село
-
Любов, изневери и семейни тайни се преплитат в комедията „Етърви“ на Сатиричния театър
-
„Непознатите земи”: Сао Мигел - най-зеленият остров с безкрайни смарагдови гледки
-
Борба за всяка глътка въздух: Отбелязваме Световния ден в подкрепа на недоносените бебета
-
Филип Буков с призив към доброволните кръводарители
-
Недоволство в Шотландия заради планове за мащабни строежи на центрове за данни за ИИ
-
Спортни новини (15.11.2026 - обедна)
Симулатори за шофиране след употреба на алкохол, преобръщане на автомобил и сблъсък при ниска скорост бяха сред демонстрациите, организирани в Стара Загора по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
Посетителите имаха възможност да проверят и уменията си за оказване на първа медицинска помощ. Целта на инициативата е да покаже какви могат да бъдат последствията дори от привидно незначителни грешки на пътя.
За много от шофьорите проблемът вече не е само в уменията зад волана, а и в страха от поведението на останалите участници в движението.
„От един месец имам книжка и съм пътувала само четири пъти досега. Честно казано, много ме е страх да пътувам, защото не само аз съм отговорна, но и всички около мен. Дори аз да спазвам правилата, ако другите не го правят, пак може да се стигне до катастрофи и опасни ситуации“, разказа млада шофьорка.
Автомобилни състезатели също се включиха в инициативата. По думите им дори минимална грешка или моментно разсейване могат да доведат до тежки последици.
"Шофирането е въпрос на лична отговорност и избор - дали водачът ще се движи със съобразена скорост, ще използва телефона си зад волана или ще следи внимателно пътната обстановка", споделя състезателят Ниолай Диков.
Димитър Илиев, който също е водач, напомни, че управлението на автомобил изисква постоянна концентрация и съобразяване със законите на физиката. Дори кратко отклоняване на вниманието може да промени изхода от една ситуация на пътя.