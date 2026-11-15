Симулатори за шофиране след употреба на алкохол, преобръщане на автомобил и сблъсък при ниска скорост бяха сред демонстрациите, организирани в Стара Загора по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Посетителите имаха възможност да проверят и уменията си за оказване на първа медицинска помощ. Целта на инициативата е да покаже какви могат да бъдат последствията дори от привидно незначителни грешки на пътя.

За много от шофьорите проблемът вече не е само в уменията зад волана, а и в страха от поведението на останалите участници в движението.

„От един месец имам книжка и съм пътувала само четири пъти досега. Честно казано, много ме е страх да пътувам, защото не само аз съм отговорна, но и всички около мен. Дори аз да спазвам правилата, ако другите не го правят, пак може да се стигне до катастрофи и опасни ситуации“, разказа млада шофьорка.

Автомобилни състезатели също се включиха в инициативата. По думите им дори минимална грешка или моментно разсейване могат да доведат до тежки последици.

"Шофирането е въпрос на лична отговорност и избор - дали водачът ще се движи със съобразена скорост, ще използва телефона си зад волана или ще следи внимателно пътната обстановка", споделя състезателят Ниолай Диков.

Димитър Илиев, който също е водач, напомни, че управлението на автомобил изисква постоянна концентрация и съобразяване със законите на физиката. Дори кратко отклоняване на вниманието може да промени изхода от една ситуация на пътя.