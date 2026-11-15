След трагичните събития на автомагистрала „Тракия“ Българската асоциация на пострадалите при катастрофи започна нова кампания, посветена на пътната безопасност. В знак на протест срещу войната по пътищата представители на организацията обърнаха българското знаме. Те настояват за по-активен диалог с институциите и за целево използване на средствата, събрани във Фонда за пътна безопасност.

Според данните на асоциацията през миналата година в България са регистрирани над 6600 тежки катастрофи, при които са ранени повече от 8000 души, а стотици са загубили живота си.

„През 2025 година близо 500 души загубиха живота си. Тази година вероятно ще са с около 10 процента повече“, заяви Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

От организацията настояват и за реални информационни кампании, подкрепени от държавата. Един от проблемите, към които насочват вниманието, е пътуването без предпазен колан на задната седалка.

„Искаме кампании, реални такива, които да са подкрепени от държавата. Българинът продължава да се вози без колан на задната седалка. Загиват между 60 и 80 души заради това“, посочи Владимир Тодоров от асоциацията.

Междувременно фондация „Това е Рождество“ обяви финансова помощ за пострадалите при тежките пътни инциденти. Организацията ще предостави общо 30 000 евро на нуждаещи се след трагедията на автомагистрала „Тракия“.

„Обявяваме кампания специално за хората след огромната трагедия, която видяхме на автомагистрала „Тракия“. Обявяваме сума на стойност 30 хиляди евро, която искаме да достигне до пострадалите“, заяви Тереза Цончева от фондацията.

Желаещите могат да се свържат с организацията чрез сайта thisischristmas.bg.