Седем служители на полицията в сръбския град Бор са задържани по подозрение в причиняване на тежки телесни повреди и малтретиране на двама мъже, обвинени за смъртта на 2-годишно дете. Това съобщи телевизия N1, позовавайки се на Висшата прокуратура в Ниш.

Според обвинението насилието е извършено в помещенията на полицейското управление, докато Срджан Янкович и Деян Драгиевич са били задържани. На заподозрените полицаи е наложено задържане до 48 часа.

От прокуратурата съобщават, че преди това са разпоредили арестуването на всички заподозрени служители, но Секторът за вътрешен контрол към Министерството на вътрешните работи не е изпълнил указанията.

Двамата обвиняеми първоначално са признали участието си в убийството, но впоследствие са оттеглили показанията си, заявявайки, че са били дадени под натиск и след физическо насилие.

Съмнения за полицейско насилие възникнаха и след смъртта на Далибор Драгиевич – брат на единия обвиняем, който почина в ареста през април 2024 г. Според съдебномедицинска експертиза по тялото му са установени множество травми, включително счупени ребра.

След разпитите на задържаните прокуратурата ще предостави допълнителна информация за хода на разследването.