Отиваме на разходка в Лондон. Градът е популярна дестинация за кратка почивка. Но какво може да видите там – гледайте видеото на колегите от „Дойче веле”.

„Бъкингамския дворец” е сред топ дестинациите на града. Това е официалната резиденция на британския монарх. От там се открива гледа към града.

Никое пътуване до Лондон не е пълно без Уестминстър и Биг Бен. В града има и много музеи, а в някои от тях може да влезете безплатно.

Повече гледайте във видеото.