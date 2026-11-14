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Отиваме на разходка в Лондон. Градът е популярна дестинация за кратка почивка. Но какво може да видите там – гледайте видеото на колегите от „Дойче веле”.
„Бъкингамския дворец” е сред топ дестинациите на града. Това е официалната резиденция на британския монарх. От там се открива гледа към града.
Никое пътуване до Лондон не е пълно без Уестминстър и Биг Бен. В града има и много музеи, а в някои от тях може да влезете безплатно.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев